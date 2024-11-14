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Боец ВС РФ рассказал о пребывании в плену

Боец ВС РФ Василий рассказал об избиениях и угрозах в украинском плену

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Минобороны РФ

Боец ВС РФ Василий рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно подвергали его и его товарищей избиениям во время нахождения в украинском плену. Его слова приводит RT.

«Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — рассказал российский солдат.

По словам Василия, его и его сослуживцев «били куда попало руками, ногами, автоматами», а также угрожали ударить ножом. Также мужчина рассказал, что его угрозами пытались заставить перейти на сторону ВСУ и приставляли оружие к голове после отказа. Кроме того, россиян заставляли учить украинский язык и петь песни на этом языке.

«Мне казалось, что живым я оттуда не выберусь», — признался мужчина.

Отдельно военнослужащий рассказал об условиях содержания в плену — в первые дни после пленения его держали в подвале, затем ему вместе с группой товарищей пришлось неделю просидеть в морском контейнере без теплой одежды на фоне осеннего похолодания.

До этого украинские пленные помогли эвакуировать раненого российского военного в Авдеевке.

Ранее в МИД РФ рассказали о процессе обмена военнопленными с Украиной.

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