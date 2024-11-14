Подразделения группировки российских войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Столкновение войск произошло в районах населенных пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск.

Потери украинской армии на этом направлении составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» британского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 американского производства, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами.

Тем временем украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях ДНР. Эвакуируют Большую Новоселку, Андреевку, Богатырь, Времовку, Зеленый Кут, Золотую Ниву, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинку, Отрадное, Алексеевку, Петропавловку, Разлив, Славянку, Улаклы и Шевченково.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Вознесенку в ДНР.