Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» улучшили свои позиции в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, солдаты группы «Восток» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Октябрь в Донецкой народной республике и Темировка в Запорожской области. Также российские военнослужащие отразили две контратаки.

Потери противника в этом направлении составили до 145 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки в Запорожской области, Садовое и Понятовка — в Херсонской. В итоге потери ВСУ за сутки здесь составили до 90 военнослужащих, а также семь автомобилей и орудие Д-20.

В последней сводке Минобороны писало, что подразделения группировки войск Вооруженных сил РФ «Центр» взяли под контроль село Вознесенка в ДНР.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать трофейную БМП против ВСУ.