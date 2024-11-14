Подразделения группировки войск Вооруженных сил РФ «Центр» взяли под контроль село Вознесенка в ДНР. Об этом заявило министерство обороны России.

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

В сводке ведомства говорится, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров ДНР.

Кроме того, российские военные отразили 11 контратак украинских подразделений.

По данным Минобороны, ВСУ при этих действиях потеряли более 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder», пять боевых бронированных машин «Казак», боевую бронированную машину «Kirpi», пять автомобилей, а также гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ровнополь.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать трофейную БМП против ВСУ.