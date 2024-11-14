Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о взятии села в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Вознесенка ДНР

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск Вооруженных сил РФ «Центр» взяли под контроль село Вознесенка в ДНР. Об этом заявило министерство обороны России.

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

В сводке ведомства говорится, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров ДНР.

Кроме того, российские военные отразили 11 контратак украинских подразделений.

По данным Минобороны, ВСУ при этих действиях потеряли более 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder», пять боевых бронированных машин «Казак», боевую бронированную машину «Kirpi», пять автомобилей, а также гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ровнополь.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали использовать трофейную БМП против ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами