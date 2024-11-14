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Член СПЧ прокомментировал изменение системы выплат за ранения на СВО

Член СПЧ Власов: за выплатами по ранениям на СВО нужен особый контроль

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Алексей Майшев/РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ), сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал новую систему выплат за ранения, полученные в ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в данном случае необходим особый контроль.

«Назначить контролеров, назначить, кто должен эти деньги выдавать, кто должен принимать решения относительно глубины этого увечья. <...> Все, что связано с выдачей денег и ответственностью за их невыдачу, это все должно красной нитью проходить через подобного рода распоряжение и находиться на карандаше органов контроля», — сказал Власов.

По его словам, чем более четко и прозрачно будут прописаны документы, тем меньше вероятности для махинации.

13 ноября правительство РФ утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на СВО. Как прописано в документе, сумма дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Согласно постановлению, в случае тяжелых ранений единовременная выплата составит 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями полагается выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм — 100 тысяч рублей.

Ранее ветерану СВО отказали в получении выплаты за ранение в российском регионе.

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