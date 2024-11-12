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Ветерану СВО отказали в получении выплаты за ранение в российском регионе

В Тюменской области раненому участнику СВО отказали в получении выплаты

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Тюменской области отказали участнику специальной военной операции (СВО) в получении выплаты за ранение из-за смены места жительства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным Бердюжского районного суда, мужчина родился и проживал на территории Бердюжского района Тюменской области в период с 2000 года по январь 2022 года. После этого он сменил прописку, но остался жить в регионе. В марте 2024 года участник СВО заключил контракт о прохождении военной службы.

В мае 2024 года военный получил ранение. Для получения поддержки он обратился в отдел социальной защиты населения Бердюжского района. Однако сотрудники отказали ему в предоставлении выплаты, так как не был подтвержден факт проживания в Тюменской области.

«Решением суда был установлен факт проживания 24-летнего гражданина в Тюменской области на дату получения ранения в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

8 ноября прокуратура города Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа добилась в суде выплат бойцу специальной военной операции, которому ранее отказали в денежном возмещении за полученное ранение. Казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» обязали выплатить мужчине 500 тысяч рублей.

Ранее Белоусов предложил по-новому организовать выплаты раненым участникам СВО.

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