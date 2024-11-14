Российские средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников

Вооруженные силы РФ с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии атаковали инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении.

До этого российские военкоры сообщили о комбинированном ударе ВС РФ по целям в Киеве. В атаке участвовали БПЛА «Герань 2» и ракеты, в украинской столице были поражены «около десятка объектов», в том числе в районе аэропорта Борисполь. Минобороны об атаке на город не сообщало, но уведомило об ударах по объектам энергетики и военным аэродромам в 139 районах Украины. В Киеве заявили, что удар стал первым за 73 дня. Владимир Зеленский после атаки обратился к западным партнерам, напомнив им о «критической важности» военной помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СНБО Украины заявили, что Россия накопила крылатые ракеты «на зиму».