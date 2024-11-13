Впервые за 73 дня: ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву Зеленский напомнил Западу о критически важной помощи после удара по Киеву

Российские военкоры сообщили о комбинированном ударе ВС РФ по целям в Киеве. В атаке участвовали БПЛА «Герань 2» и ракеты, в украинской столице были поражены «около десятка объектов», в том числе в районе аэропорта Борисполь. Минобороны об атаке на город не сообщало, но уведомило об ударах по объектам энергетики и военным аэродромам в 139 районах Украины. В Киеве заявили, что удар стал первым за 73 дня. Владимир Зеленский после атаки обратился к западным партнерам, напомнив им о «критической важности» военной помощи.

Российская армия нанесла серию комбинированных ударов по военным целям в Киеве, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». По данным канала, в атаке участвовали беспилотные летательные аппараты и ракеты, в результате в украинской столице были поражены «около десятка объектов», также были уничтожены цели на севере и северо-востоке Киевской области.

В числе пораженных объектов — 195-я центральная база украинской железнодорожной техники. Кроме того, удары наносились в районе Парка партизанской славы на востоке Киева, где расположены 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи, Киевский бронетанковый завод и 482-й конструкторско-технологический центр. Также под удар попал аэродром Васильков.

По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», в столице Украины были зафиксированы «прилеты» БПЛА-камикадзе «Герань-2» и баллистических ракет. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что беспилотники «Герань» поразили несколько объектов в районе аэропорта Борисполь: по его словам, целью ударов были элементы украинской противовоздушной обороны.

Данные о комбинированном ударе также подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок, опубликовавший в своем канале кадры «прилетов» в украинской столице.

Российское Минобороны 13 ноября не сообщало об ударах по Киеву. Однако в своей регулярной сводке министерство уведомило о нанесении ударов по военным аэродромам, объектам энергетики, а также скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах страны. В нанесении ударов участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии.

Атака длилась больше двух часов

Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что воздушную тревогу в городе объявили около 06:30 из-за угрозы БПЛА с восточного направления, атака продолжалась более двух часов. Он заявил, что удары наносились с помощью крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет Искандер-М, беспилотников типа «Герань».

По словам Попко, комбинированный удар стал первым за последние 73 дня.

Об атаке на объекты в Киеве заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, удар был нанесен с применением 90 ударных беспилотников и ракет. При этом глава государства заявил об «эффективном ответе» украинской ПВО на угрозу. Он также обратился к западным союзникам Украины: поблагодарил их за помощь и подчеркнул, что наличие у Украины средств защиты «критически важно».

«Критически важно, что у наших сил есть чем защищать страну <...> Благодарен каждому из помогающих партнеров. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, производству и поставке РЭБ — это, без преувеличения, быть спасателями людей», — написал он в своем Telegram-канале.

В целом на Украине ожидают предстоящих «массированных атак» от ВС РФ. Как заявил 11 ноября директор Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, Россия имеет для этого все необходимое.

«Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация тоже готова», — написал он в Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об усилении бомбардировок Украины, напомнил, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям. При этом он отметил «высокую динамику» проведения специальной военной операции.

«В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от войск киевского режима. Удары наносятся только по военным целям, и эта практика продолжается. Динамика СВО весьма высокая, и она продолжается полным ходом», — подчеркнул представитель Кремля.