Пьяный россиянин разозлился на мать из-за выпивки и поджег запасенное на зиму сено

На Алтае мужчина устроил пожар на участке матери, запретившей ему садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Недавно в полицию обратилась 66-летняя жительница Кош-Агачского района, которая сообщила, что ее 36-летний сын совершил поджог двух рулонов сена. Женщина уточнила, что запретила ему ехать за алкоголем на машине, так как он уже был пьян. Желавший продолжить застолье мужчина потребовал ключи от автомобиля и разозлился, услышав отказ.

Затем мужчина вышел во двор и поджег хранившиеся неподалеку рулоны с сеном. Его мать, которая в этот момент занималась работой по дому, увидела дым и вызвала на место сотрудников полиции и МЧС. Пожарным удалось не допустить сильного возгорания, а подозреваемый был немедленно задержан и доставлен в отдел внутренних дел. В его отношении возбудили уголовное дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее мать посадила в клетку взрослого сына-наркомана с игровой зависимостью.