Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ровнополь, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также российские подразделения отразили две контратаки украинских войск. По данным министерства, они проводились силами 101-й и 123-й бригад теробороны.

По информации Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» до 150 военнослужащих. Также российские войска уничтожили бронетранспортер, семь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Накануне Минобороны сообщало, что российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Колесниковка, расположенный в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее российские бойцы взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в ДНР.