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В Германии военные пожаловались на изучение «английского для домохозяек»

Focus: в бундесвере жалуются на преподавание «английского для домохозяек»

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Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

В Германии военнослужащие пожаловались на качество преподавания английского во время службы. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

По словам солдат, навыков владения английским языком для общения в военной сфере не хватает, поскольку он преподается на бытовом уровне. Их навык может помочь говорить об отпуске или «заказать пиво в баре», которое служащим все равно нельзя употреблять.

«Военные термины, которые мужчины и женщины в международных подразделениях могли бы использовать для общения, по-видимому, не преподаются», — говорится в статье.

До этого стало известно, что Венгрия заблокировала план Европейского союза отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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