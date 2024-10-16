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Американский разведчик заявил о неизбежной капитуляции Украины

Риттер: украинский конфликт закончится безоговорочной капитуляцией Киева

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Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев потерпит военный крах в украинском конфликте и неминуемо придет к безоговорочной капитуляции. Об этом отставной американский военный разведчик Скот Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, конфликт завершится лишь одним способом — безоговорочной капитуляцией Украины. Риттер подчеркнул, что боевые действия закончатся исключительно на условиях Москвы.

7 октября Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не получает помощи, которую он просил у западных государств. Зеленский является «провалившимся лидером провалившегося государства», и его «кормят объедками».

27 сентября сообщалось, что вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис на встрече с Зеленским осудила мирные планы по Украине, исходящие от некоторых американских политиков. По ее словам, речь идет о предложениях, которые на самом деле предполагают капитуляцию Киева.

Ранее Алаудинов заявил, что Зеленскому предстоит капитуляция.

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