Завод Rheinmetall на Украине может использоваться для провокаций против РФ. Такое мнение выразил для РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам Нимайера, данный завод выпускает оружие, используемое против России, что делает его потенциальной мишенью для российских атак. Тем не менее в Германии общественность была бы шокирована ударом по немецкому предприятию на Украине.

«Возможно, это провокация. Давайте так это назовем», — заявил политик.

Целью такой возможной провокации он назвал дискредитацию руководства России.

Немецкий совет за конституцию и суверенитет — неправительственная организация, которая выступает за создание новой конституции ФРГ вместо основного документа 1949 года.

До этого сообщалось, что Rheinmetall запустил на Украине один завод и достраивает второй.

Ранее ВСУ начали получать от Rheinmetall и ICEYE новые спутниковые фотографии.