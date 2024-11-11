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ВСУ начали получать от Rheinmetall и ICEYE новые спутниковые фотографии

Немецкий концерн Rheinmetall вместе с ICEYE передал ВСУ спутниковые снимки

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Stringer/Reuters

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall в сотрудничестве с финской аэрокосмической компанией ICEYE начал предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые спутниковые снимки. Об этом сообщается на официальном сайте Rheinmetall.

В заявлении уточняется, что концерн и ICEYE активизировали сотрудничество в сентябре 2024 года. При этом работа уже начала приносить «первые плоды».

«Чтобы удовлетворить срочные потребности ВСУ в возможности наблюдения со спутников SAR (радиолокационное синтезирование апертуры. — «Газета.Ru»), Rheinmetall и Киев при поддержке немецкого правительства подписали [соответствующий] договор», — говорится в публикации.

Из текста следует, что данное соглашение расширило возможности концерна при снабжении Украины информацией, полученной благодаря микроспутникам SAR. Более того, у ICEYE появилось больше шансов оказывать ВСУ поддержку иных видов.

«С начала октября [2024 года] Украина <...> получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны SAR», — добавили в Rheinmetall.

Там уточнили, что эти фотографии должны дополнить другие разведывательные сведения, имеющиеся у Киева. В целом они способны предоставить ВСУ преимущество при наблюдении и обнаружении российских объектов на поле боя, подчеркивается в сообщении.

Ранее в НАТО заявили о скором завершении строительства второго завода Rheinmetall на Украине.

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