Эксперт назвал американскую базу ПРО в Польше опасной для России

Новая американская база противоракетной обороны в Польше представляет ядерную угрозу для России. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что появление новой базы ПРО свидетельствует о том, что США наращивают возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет в потенциальном военном конфликте.

Коротченко подчеркнул, что размещение на базе пусковых установок вертикального пуска ракет Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты «Томагавк» с обычным и с ядерным боезарядом.

По мнению эксперта, России необходимо рассмотреть возможность уничтожения базы в условиях реального конфликта с Североатлантическим альянсом.

13 ноября сообщалось, что в польском Редзиково в 165 км от российской границы открылась база противоракетной обороны Соединенных Штатов.

Ранее генсек НАТО оценил инициативу Польши по укреплению границ с Россией.