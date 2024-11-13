В России оценили мощность «Искандера» для уничтожения базы США в Польше

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининградской области, может уничтожить базу противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов Америки в Польше при прямом столкновении России со странами НАТО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает РИА Новости.

«Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», — заявил эксперт.

По его словам, дальность действия ракет «Искандер» позволяет «обнулить» построенную на территории Польши американскую базу ПРО Aegis.

Ее открытие состоится 13 ноября в польском Редзиково. В торжественной церемонии примут участие представители США и Польши. База ПРО нужна была американской стороне для перехвата баллистических ракет. По мнению эксперта, строительство базы утратило эффективность из-за установленного в Калининграде «Искандера».

Ранее «Искандер» одним ударом разнес более 30 гаубиц ВСУ.