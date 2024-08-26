Военный из Якутии стал Героем России за уничтожение почти 30 солдат ВСУ

Военный из Якутии Родомир Максимов с позывным «Бурхат» получил звание Героя России за то, что двое суток отражал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в одиночку уничтожил 27 украинских солдат, будучи при этом раненым. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Максимов совершил самоотверженный героический поступок — получив ранение, он в течение двух суток оборонял и удерживал захваченный опорный пункт ВСУ, нанеся живой силе противника значительный ущерб.

«Он отбил четыре штурма и лично уничтожил 27 боевиков... Якутия гордится своим славным сыном!» — написал Николаев.

В начале апреля «Известия» рассказывали о подвиге пулеметчика Максимова. По данным газеты, в самом начале боя в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ. Максимов отразил несколько контратак украинских военных и уничтожил 27 солдат ВСУ за двое суток обороны занятого опорника.

Ранее военному из Тувы присвоили звание Героя России за уничтожение колонны ВСУ.