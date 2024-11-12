Россиянка получила сообщение от тайно ушедшего на СВО сына

Жительница Дагестана получила сообщение на телефон от тайно ушедшего на специальную военную операцию (СВО) сына. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Закарья Алиев ушел на СВО, хотя матери сказал, что работает охранником. Однажды он прислал ей свое фото в военной форме, объяснив, что камуфляж ему якобы выдали на работе.

Через некоторое время женщина получила голосовое сообщение от незнакомого ей военного, который рассказал, что ее сын получил ранение и спасти его не удалось. А позднее женщина получила сообщение с незнакомого номера. «Мама, я в госпитале. Со мной все хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — говорилось в нем.

12 ноября стало известно, что российский военнослужащий Закарья Алиев показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении трех недель. На видеоролике боец показывает обстановку на позиции. Его окружают сломанные и обугленные деревья, а также заваленная мусором земля.

Ранее российский военный показал ветку-мину, оставленную украинскими войсками.