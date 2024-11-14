Разведчик рассказал, как в одиночку отбивал атаки ВСУ

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев на Запорожском направлении в течение трех недель в одиночку отбивал атаки украинской армии на опорный пункт, ранее взятый российской штурмовой группой. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня был вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени (три недели. — «Газета.Ru») либо нападал, либо соблюдал спокойствие», — рассказал он.

Алиев отметил, что ВСУ бомбили туннели, по которым он передвигался, но в итоге нашел «очень крепкий блиндаж, который они не смогли никак разбить».

Российский боец уточнил, что эвакуационная группа не могла подойти к нему, поскольку все подступы обстреливала украинская армия. Позже Алиева эвакуировали и доставили в госпиталь.

12 ноября сообщалось, что Алиев втайне от матери ушел на специальную военную операцию. Он сказал ей, что работает охранником. Однажды боец прислал матери свое фото в военной форме, объяснив, что камуфляж ему якобы выдали на работе. Позже мать Алиева получила сообщение, что ее сын в госпитале.

Ранее боец из Якутии в одиночку уничтожил 27 солдат ВСУ и получил звание Героя России.