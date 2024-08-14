Великобритания не только тренирует украинских военных, но и активно участвует в проведении диверсий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ», — сказал он.

По словам Келина, Лондон также оказывает большое политическое влияние на Киев.

Он напомнил, что ранее министерство обороны РФ сообщало о 800 британцах, которые решили воевать на стороне Украины. 360 из них уже уничтожены, подчеркнул Келин.

13 августа журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс заявила, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории России и пополнить обменный фонд. Кроме того, атакой на российский регион ВСУ стремятся «усилить давление» на Владимира Путина, а также «удержать некоторую территорию, которую затем можно было бы использовать в качестве средства переговоров», указывает журналист.

12 августа бывший британский дипломат и агент MI6 Аластер Крук заявил, что удар ВСУ по Запорожской АЭС свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Келин заявил о трудностях, с которыми столкнется Британия в отношениях с РФ.