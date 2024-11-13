Польша потребовала гарантий от НАТО перед поставкой МиГ-29 Украине

Польша не сможет передать Украине обещанные истребители МиГ-29 без предварительных гарантий безопасности своего воздушного пространства от НАТО. Об этом заявил президент Анджей Дуда в ходе встречи с генсеком альянса Марком Рютте в Варшаве, о чем сообщает ТАСС.

«Прежде чем мы получим полные гарантии защиты нашего воздушного пространства со стороны НАТО, мы не сможем передать наши самолеты, поскольку они необходимы для обеспечения нашей безопасности», — отметил Дуда на пресс-конференции.

В октябре Зеленский сообщил о том, что достиг договоренности с НАТО относительно механизма, по которому Польша передаст Украине советские истребители МиГ-29, а Североатлантический альянс возместит эти самолеты Варшаве. Однако польские власти представили «другую причину» и отказались от передачи самолетов.

При этом Дуда отметил, что Варшава не сможет отправить Киеву истребители до получения Польшей более современных самолетов.

Ранее в Госдуме предупредили Польшу о плачевных последствиях вовлечения в конфликт на Украине.