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В Госдуме предупредили Польшу о плачевных последствиях вовлечения в конфликт на Украине

Депутат Шеремет предупредил о последствиях в случае вовлечения Польши на Украине

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предупредил Польшу об опасных и плачевных последствиях в случае вовлечения в конфликт на Украине. Так в беседе с РИА Новости он прокомментировал призыв членов палаты представителей к Джо Байдену разрешить Варшаве расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины.

«Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьезные опасные и плачевные для нее последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации», — заявил депутат.

По его словам, «горячим головам» в Соединенных Штатах не дает покоя величие России, в связи с чем они не прекращают попыток навредить и ослабить Москву. Вашингтон готов использовать не только украинский, но и польский народ, прикрываясь защитой демократии, считает политик.

Депутат также напомнил о ядерной триаде России, которая стоит на защите безопасности и суверенитета.

Накануне лидеры Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов призвали американского лидера Джо Байдена разрешить Польше использовать свои средства противовоздушной обороны для уничтожения ракет над Украиной. Авторы обращения считают, что предоставление разрешения Варшаве на подобные действия помогут обеспечить безопасность границ Североатлантического альянса, а также продемонстрирует коллективную решимость защитить НАТО.

Ранее в Госдуме рассказали об одном просчете Зеленского.

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