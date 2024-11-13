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На Украине мобилизовали языкового инспектора с депрессией

«Страна.ua»: в Одессе мобилизовали языкового инспектора под российские песни

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Shutterstock

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали языкового инспектора из Одессы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на посты активиста в социальных сетях.

По словам мужчины, его призыв на службу в армии является незаконным. Гражданин наблюдался у психиатра с тревожно-депрессивным расстройством, поэтому ему была положена отсрочка от мобилизации.

«Меня везут в учебку (учебную часть) под Киев в [поселок] Десна», — говорится в одной из публикаций.

Также языковой инспектор рассказал, что во время его транспортировки в автобусе работников ТЦК играла российская музыка. Какие именно произведения слушали представители военного комиссариата, активист не уточнил.

13 ноября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что власти страны планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тыс. граждан. Как рассказал парламентарий, Киеву нужен этот шаг, чтобы дотянуть до официального вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.

Он добавил, что украинские чиновники зарабатывают огромные деньги на конфликте с РФ. Из-за этого им невыгодно завершение боевых действий, уточнил законодатель.

Ранее в украинском парламенте призвали расформировать ТЦК и отправить их сотрудников на фронт.

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