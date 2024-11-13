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ВСУ повредили недавно восстановленную церковь в Курской области

Церковь Дмитриевская повреждена в Курской области после обстрела ВСУ

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Телеграм-канал Курская область

Недавно восстановленная церковь Дмитриевская, которая находится в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, получила повреждения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Атаке ВСУ подвергся еще один объект культурного наследия регионального значения — «Церковь Дмитриевская», который находится в селе Казачья Локня Суджанского района», — говорится в публикации.

По информации властей, недавно восстановленный храм получил повреждения после ударов ВСУ. Как сообщает пресс-служба правительства Курской области, Министерство по государственной охране объектов культурного наследия региона уже направило сведения о разрушении православного храма в следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.

История церкви Дмитриевской насчитывает почти полтора века. Из «Справочной книге о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год» следует, что православный храм был возведен из камня в 1880 году и освящен в честь святого Дмитрия Солунского.

Однако в годы советской власти Дмитриевская церковь подверглась серьезным разрушениям, а в 1920-е годы из храма были изъяты многие церковные ценности. Затем храм был закрыт и переоборудован под складское помещение. Восстановление храма началось только в конце XX века.

27 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против солдат Вооруженных сил Украины, которые разрушили в селе Борки Суджанского района Курской области объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви». Объект культурного наследия, а также находящиеся на его территории сооружения получили повреждения.

Ранее ВСУ обстреляли храм святой Марии Магдалины в Авдеевке.

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