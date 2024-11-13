В Белгородской области 4 человека пострадали в результате атак БПЛА

В Белгородской области два населенных пункта подверглись атакам украинских беспилотников, в результате чего четверо мирных жителей получили травмы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, в селе Грузское Борисовского района в результате удара дрона-камикадзе пострадали четверо мужчин, которые позже сами обратились за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию, и после оказания необходимой помощи отпустили их на амбулаторное лечение. Также в результате атаки были повреждены автомобиль и линии электропередачи на территории предприятия.

Кроме того, губернатор сообщил, что в поселке Октябрьский Белгородского района произошел удар с последующей детонацией дрона, в результате чего загорелся прицеп грузового автомобиля. Пожар был успешно локализован.

В настоящее время уточняется информация о последствиях данных атак.

В ночь на 12 ноября украинский БПЛА атаковал нефтебазу на территории Белгородской области. Объект находится в Старооскольском городском округе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара загорелся один из резервуаров.

Ранее в Белгородской области автомобиль с двумя людьми подорвался на боеприпасе.