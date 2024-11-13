Дуда призвал разместить в Польше войска США из других стран

Войска США могут разместиться в Польше, если ими будут недовольны в других странах. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в ходе церемонии открытия американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково, передает Głos Pomorza.

«Если в мире есть кто-то недовольный тем, что имеет у себя американских солдат, американские базы, то приезжайте к нам, перебазируйтесь», — заявил польский президент.

Польский лидер добавил, что в его стране «всегда будут рады» американским войскам. По словам Дуды, польские граждане «всегда относились к США как к союзнику и дружественному государству».

Также польский президент подчеркнул, что Польша приветствует солдат США «с большой сердечностью», а также напомнил, что страна является крупнейшим импортером американского оружия.

Американская база противоракетной обороны Aegis официально открылась в польском Редзиково в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия принимали участие президент Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные лица.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что открытие базы ПРО НАТО в Польше ведет к принятию мер для обеспечения паритета.

Ранее было названо число прошедших обучение в Польше военных ВСУ.