Бойцы группировки «Север» уничтожили блиндаж с военными ВСУ в Сумской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе разведывательного подразделения группировки российских войск «Север» уничтожил блиндаж с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что операторы дронов Вооруженных сил РФ постоянно фиксируют и передают командованию координаты объектов украинских войск на фронте. Речь идет о местах скопления живой силы и техники ВСУ, а также их позициях и командных пунктах.

«На этот раз военнослужащие обнаружили скопление живой силы ВСУ в лесистой местности в Сумской области. Цель оперативно уничтожена ударным FPV-дроном», — рассказали в ведомстве.

Публикация дополнена видеозаписью. В том числе на ней запечатлено, как российский БПЛА приближается к блиндажу украинских войск и залетает внутрь.

Утром 13 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что в Сумской области была ликвидирована крупная колонна ВСУ. Она готовилась вторгнуться на территорию Курской области, но по резервам украинских войск вовремя ударил расчет ракетного комплекса «Искандер» в составе ВС РФ.

Ранее МО РФ показало кадры удара по местам размещения ВСУ в Сумской области.