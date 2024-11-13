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Суд отправил в колонию контрактника, ударившего себя топором из-за нежелания ехать на СВО

Суд назначил шесть лет колонии для ударившего себя топором контрактника

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Anelo/Shutterstock

Контрактник из Северной Осетии Манучехр Бекназаров ударил себя по голове обухом топора из-за нежелания ехать в зону проведения специальной военной операции. За уклонение от службы суд назначил ему шесть лет колонии. Соответствующая информация следует из картотеки дел Южного окружного военного суда.

По данным следствия, мужчина ударил себя в пункте временной дислокации в зоне боевых действий. В результате военнослужащий получил рвано-ушибленную рану и несколько гематом. Ему потребовалась помощь медиков.

Также суд установил, что Бекназаров в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года отсутствовал на службе.

Защита контрактника пыталась оспорить приговор. Юристы ссылались на наличие у военного двух маленьких детей, прошлый опыт участия в СВО, а также государственную награду. Однако суд оставил приговор в силе. Бекназаров будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В сентября суд приговорил к шести годам лишения свободы контрактника из Тюмени, который принимал участие в специальной военной операции. По информации журналистов, дезертира задержали в апреле 2024 года в Казахстане. Его взяли под стражу в Астане и затем доставили в Приозерск.

Ранее боец СВО перед уходом на фронт избил жену, увидевшую в его телефоне контакт «Зайка».

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