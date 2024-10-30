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Стало известно, почему аппарат РЭБ не защитил автобус в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ выключили винты дрона перед атакой на автобус с РЭБ

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Depositphotos

Оператор дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) выключил винты дрона перед атакой на автобус, оборудованный системой радио-электронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

«РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они просто подняли сверху [дрон], выключили винты, и он просто камнем упал на автобус», — рассказал чиновник.

В результате атаки получили ранения трое пассажиров транспортного средства, одного из них спасти не удалось.

По словам мэра, ежедневно в городе происходит 20-40 атак БПЛА, что неизменно ведет к появлению пострадавших.

До этого Приходько сообщил об украинской атаке на автобус в жилом массиве «Комсомолец».

По словам чиновника, в городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До 2014 года там жили свыше 250 тыс. человек.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ДНР.

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