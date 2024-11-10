В ДНР сообщили об обстреле Горловки снарядами натовского калибра

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли Горловку 11 снарядами «натовского» 155-миллиметрового калибра за полтора часа. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также сообщается, что по Горловке было «выпущено 8 ракет из РСЗО».

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это также один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе в Горловке жило более 250 тыс. человек.

До этого стало известно, что украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области. По данным РИА Новости, в течение светлого времени суток 9 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов, и еще 11 обстрелов произошли ночью. Всего под огонь попали девять населенных пунктов в регионе.

Ранее российские войска нанесли удары по инфраструктуре ВСУ.