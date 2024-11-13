Средства ПВО уничтожили по одному украинскому дрону над двумя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотники в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве отмечается, что действия Киева были направлены на проведение террористических атак с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. В результате оперативных действий дежурных сил ПВО был сбит один украинский дрон над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.

Согласно информации Минобороны, оба беспилотника были уничтожены приблизительно в 15:45 по московскому времени.

Накануне украинские военнослужащие также предприняли неудачную попытку атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 12 ноября украинский БПЛА атаковал нефтебазу на территории Белгородской области. Объект находится в Старооскольском городском округе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара загорелся один из резервуаров.

Ранее военный РФ сообщил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области.