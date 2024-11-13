ВСУ получили американские снаряды для советских «Пионов»

Украинские военные получили снаряды американского производства для советских самоходных пушек 2С7 «Пион». Об этом сообщил Telegram-канал «BILD на русском» (признан в РФ иностранным агентом).

Утверждается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют «Пион», который остается самой тяжелой пушкой в мире из эксплуатируемых, у города Дзержинска (Торецк) в ДНР.

«Пион» использует снаряды калибра 203 мм, которые весят около 100 кг.

В публикации говорится, что в 2022 году Украина израсходовала запасы советских снарядов для «Пионов», поэтому установки не использовались. Позже снаряды калибра 203 мм поставили из Соединенных Штатов.

Накануне депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что США «кинули» Киев в вопросе поставки необходимого снаряжения для ВСУ, из-за чего армия страны осталась наполовину безоружной.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.