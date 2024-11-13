В Раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения для ВСУ

Соединенные Штаты Америки «кинули» Киев в вопросе поставки необходимого снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего армия страны осталась наполовину безоружной. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, сообщает ТАСС.

Начиная с апреля 2024 года США поставили Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) и 60% средств огневого поражения.

«Иначе говоря, жесточайшим образом кинули, оставив полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано и уже проголосовано, на чем строились наши военные расчеты и планы», — заявил Бужанский.

После этого депутат выразил надежду на изменения обстановки после избрания президентом США Дональда Трампа. По его словам, новое правительство страны можно охарактеризовать двумя словами — «решительные люди».

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.