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Боец СВО перед уходом на фронт избил жену, увидевшую в его телефоне контакт «Зайка»

Суд в Биробиджане назначил бойцу СВО 100 часов работ за избиение жены, упомянувшей развод

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил 100 часов исправительных работ участнику спецоперации Андрею Баженову — он на глазах у очевидцев избил супругу и пообещал ее убить. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, Баженов пришел на работу к супруге в магазин «Друг семьи», чтобы поговорить с ней перед отъездом в зону боевых действий. Как рассказала следователям сама пострадавшая, во время беседы ее мужу позвонил контакт «Зайка». Супруга заподозрила военнослужащего в измене и захотела развестись — она закричала: «Уходи, я с тобой жить не буду». Сам Баженов утверждает, что не помнит, от кого поступил звонок.

Мужчина попытался прояснить ситуацию и приобнял супругу, она его оттолкнула. В ответ он дважды ударил женщину по затылку кулаком, а затем по лицу кепкой. Девушка села на пол и заплакала, супруг наклонился над ней и сказал ей: «Я убью тебя, мразь». Детали конфликта подтвердили свидетели, находившиеся в магазине, и камеры видеонаблюдения.

Известно, что ранее военный уже был судим «за преступление, совершенное с применением насилия» и получил двухлетний срок условно. За избиение супруги суд назначил Баженову 100 часов исправительных работ, заменять условный срок на реальный по предыдущему правонарушению судья не стал. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял к сведению чистосердечное раскаяние осужденного и признание им своей вины, наличие двух малолетних детей и положительную характеристику по месту службы — он принимал участие в выполнении специальных задач и является ветераном боевых действий.

Ранее в Майкопе другой военный избил безрукую девушку после спора о холодильнике.

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