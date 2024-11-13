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«Исламский джихад» опубликовал обращение удерживаемого в плену россиянина

«Исламский джихад» опубликовал видеообращение россиянина Труфанова из Газы

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Палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) опубликовала видеообращение россиянина Александра Труфанова, который более года находится в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеоролике мужчина на иврите рассказал о жизни в плену. По его словам, он «находится в тяжелом положении», практически «без еды, воды и электричества». Труфанов призвал граждан Израиля добиваться от властей страны заключения сделки, благодаря которой удерживаемые заложники будут освобождены.

Также на видео Труфанов заявил, что ему 28 лет. Однако в прошедший понедельник мужчине исполнилось 29 лет. Это может указывать на то, что обращение сняли до его дня рождения.

В конце октября заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности в приоритетном порядке освободить двух граждан России из плена, но реализовать это можно только в рамках сделки по обмену с Израилем. Он отметил, что один из удерживаемых — Александр Труфанов. У него есть российское и израильское гражданство. Он был взят в плен во время боев.

Ранее посол Израиля назвала число россиян, остающихся в плену ХАМАС.

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