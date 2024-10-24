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В ХАМАС заявили о готовности освободить двух россиян по сделке с Израилем

ХАМАС готов приоритетно освободить двух граждан России, но по сделке с Израилем

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух граждан России из плена, но реализовать это можно только в рамках сделки по обмену с Израилем. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.

«Российская сторона ранее попросила освободить граждан с российским гражданством, которые находятся у ХАМАС. Они попросили освободить четверых, из них двое были мирными гражданами, которых мы освободили безвозмездно, двое оставшихся являются израильскими военными», — сказал замглавы политбюро.

Марзук добавил, что один из пленных — Александр Труфанов. У него есть российское и израильское гражданство. Он был взят в плен во время боев.

Второй пленный, по словам замглавы, — Максим Харкин. Марзук рассказал, что изначально у военного было только украинское гражданство, но его семья получила за него российский паспорт, чтобы Россия помогла в освобождении.

Накануне Муса Абу Марзук провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. В рамках встречи они обсудили ситуацию с израильскими заложниками и положение дел в секторе Газа.

Ранее Египет предложил Израилю идею «небольшой» сделки по сектору Газа.

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