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Посол Израиля назвала число россиян, остающихся в плену ХАМАС

Гальперин: двое граждан России остаются в заложниках у ХАМАС

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Simona Halperin/Twitter

Двое граждан России остаются в заложника у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

По ее словам, 24 июля в Катар для продолжения переговоров с ХАМАС прибыла израильская делегация во главе с руководителем «Моссад» Давидом Барнеа.

Гальперин подчеркнула, что Израиль готов идти на разные варианты, включая временное прекращение огня на период возвращения домой всех похищенных людей.

8 июня Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате спецоперации освободила гражданина России и Израиля Андрея Козлова и еще троих израильтян — 25-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 21 года и 40 лет. Заложников обнаружили в Нусейрате в центральной части сектора Газа. Их похитили в первый день нападения ХАМАС на Израиль — 7 октября на фестивале электронной музыки «Нова», который проходил на юге страны. Козлов подрабатывал на мероприятии охранником. В плену россиянин провел 246 дней.

В заложниках у палестинских боевиков остаются еще двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов. ХАМАС для возвращения израильтян требует прекращения огня.

По данным Haaretz, всего боевики похитили в Израиле 255 человек, из них 135 удалось вернуть.

Ранее освобожденный заложник рассказал о пытках в плену ХАМАС.

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