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СМИ сообщили о комбинированном ударе ВС РФ по Киеву

ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву, поражены около десяти объектов ВСУ

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Stringer/Reuters

Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего были поражены около десяти объектов ВСУ. Об этом сообщает «Военная хроника» во «ВКонтакте».

Сообщается, что среди пораженных объектов — 195-я центральная база железнодорожной техники. Также российские беспилотники и ракеты поразили центральную база ремонта и хранения средств связи, а также киевский бронетанковый завод.

Кроме того, с ночи наносятся удары дронами по аэродрому Васильков в 40 км от украинской столицы.

Накануне военкоры писали, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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