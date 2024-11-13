СМИ сообщили о комбинированном ударе ВС РФ по Киеву

Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву, в результате чего были поражены около десяти объектов ВСУ. Об этом сообщает «Военная хроника» во «ВКонтакте».

Сообщается, что среди пораженных объектов — 195-я центральная база железнодорожной техники. Также российские беспилотники и ракеты поразили центральную база ремонта и хранения средств связи, а также киевский бронетанковый завод.

Кроме того, с ночи наносятся удары дронами по аэродрому Васильков в 40 км от украинской столицы.

Накануне военкоры писали, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.