Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько человек ранены при обстреле Херсонской области со стороны Украины

РИА Новости: два человека ранены при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела Херсонской области со стороны Украины, всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по левому берегу Днепра 72 артиллерийских удара, обстрелам подверглись девять населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник знакомый с ситуацией.

«В результате обстрела Крынок мирный житель получил ранения, еще один мирный житель получил ранения при обстреле Алешек», — сказал источник.

По данным агентства, в течение дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 58 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны Украины произошли ночью.

ВСУ обстреляли: Горностаевку, Каиры, Новую Каховку, Днепряны, Крынки, Алешки, Корсунку, Пролетарку, Песчановку.

31 октября украинские войска нанесли удар по городу Авдеевка в ДНР, в результате чего один из снарядов попал по храму святой Марии Магдалины.

Ранее ВСУ нанесли удар по храму в Донецке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами