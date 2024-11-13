Аналитик заявил о бесполезности санкций против России

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что пора признать бесполезность санкций и прекратить ждать краха российской экономики — «этого не случится ни через год, ни через пять или десять лет». Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала.

«Говорят, стоит еще немного поднажать — и все развалится как карточный домик. Разумеется, это не так. Россия хорошо приспосабливается к санкциям, страна на самом деле процветает», — отметил аналитик.

По его словам, экономика России в условиях санкций продолжает развиваться и подстраиваться под текущие реалии. Ключевую роль в этом играет развитие собственного производства.

До этого заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что России удается противостоять санкционному давлению западных стран благодаря «проактивной» политике, которой власти придерживаются с 2014 года. Он считает, что действия властей в ответ на «негативное давление» позволили не только минимизировать последствия санкций, но и приобрести «позитивные выгоды».

Ранее в ЕС назвали сроки согласования 15-го пакета санкций против России.