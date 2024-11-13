На Украине признают, что в рамках нового набора по мобилизации получится восполнить только половину дефицита личного состава Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

В конце октября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что украинские власти планируют пополнить ВСУ еще 160 тысяч человек.

Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник с Украины выразили скептицизм относительно того, что эта цель в 160 тысяч новых бойцов будет достигнута. Более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек, на это заполнит примерно половину дефицита личного состава ВСУ, рассказал собеседник издания.

По словам аналитиков и командиров украинской армии, некоторые подразделения ВСУ в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества.

До этого Bloomberg писал, что украинцы резко сократили свои пожертвования на нужды ВСУ из-за ухудшения экономической ситуации в стране и усталости от конфликта.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.