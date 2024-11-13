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Раскрыты личности семерых сбежавших из части под Новосибирском солдат

Mash Siberia раскрыл личности семерых сбежавших под Новосибирском солдат

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Global Look Press

Стали известны личности семерых сбежавших из воинской части в Новосибирской области военнослужащих. Ориентировки на них опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

По данным журналистов, младшему из сбежавших солдат 19 лет, а старшему — 44 года. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, один — в Томской области.

По информации Mash Siberia, военнослужащие уже устраивали побег летом 2024 года.

О том, что 10 военных самовольно покинули воинскую часть в рабочем поселке Коченево, стало известно утром 13 ноября. По состоянию на 6:22 мск четверо из них уже задержаны. Позднее сообщалось о задержании еще троих. По уточненным данным Telegram-канала Baza, сбежали 12 человек.

В конце сентября отдел министерства внутренних дел России по городу Армавир объявил в розыск военного, который сбежал из воинской части. По данным ведомства, свою службу оставил 52-летний военный Василий Кудрявцев.

Ранее в Якутии задержали 26 солдат, оставивших воинские части.

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