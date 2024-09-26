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Военный сбежал из части в российском городе

МВД объявило в розыск сбежавшего из части в Армавире военного

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Сергей Русанов/РИА «Новости»

Отдел министерства внутренних дел России по городу Армавир объявил в розыск военного, который сбежал из воинской части. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, свою службу оставил 52-летний военный Василий Кудрявцев. Он объявлен в розыск по статье о самовольном оставлении части или места службы. Мужчина зарегистрирован в Армавире.

В ведомстве отметили, что при наличии информации о местонахождении военнослужащего ее можно передать по номеру дежурной части.

3 сентября портал 72.RU сообщал, что суд приговорил контрактника из Тюмени, который принимал участие в специальной военной операции (СВО), к шести годам лишения свободы за дезертирство. В материале отмечалось, что на скамье подсудимых оказался некий Камиль К. Мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт, но впоследствии самовольно оставил службу и уехал из страны.

В июле в Челябинской области срочник самовольно оставил службу и получил наказание. Согласно материалам дела, рядовой М. покинул воинскую часть в городе Чебаркуль на три часа. В это время молодой человек поехал жарить шашлыки.

Ранее военный пообещал россиянину помочь откосить от армии, но не смог и лишился звания.

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