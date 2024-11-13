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В Новосибирской области разыскивают 10 сбежавших военнослужащих

Из воинской части в Новосибирской области пропали 10 военнослужащих

В Новосибирской области десять военнослужащих, ранее самовольно покинувших воинскую часть, скрылись с территории в рабочем поселке Коченево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коченевского района области Евгений Антипов.

По предварительной информации, после того как военнослужащие покинули часть, они выехали из поселка на такси. На данный момент четверо из них уже задержаны, а остальные шестеро остаются в розыске.

В конце сентября сообщалось, что отдел министерства внутренних дел России по городу Армавир объявил в розыск военного, который сбежал из воинской части. По данным ведомства, свою службу оставил 52-летний военный Василий Кудрявцев.

3 сентября портал 72.ru сообщал, что суд приговорил контрактника из Тюмени, который принимал участие в специальной военной операции, к шести годам лишения свободы за дезертирство. В материале отмечалось, что на скамье подсудимых оказался некий Камиль К. Мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился на фронт, но впоследствии самовольно оставил службу и уехал из страны.

Ранее в Якутии задержали 26 солдат, оставивших воинские части.

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