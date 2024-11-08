Стало известно о превосходстве «Солнцепека» и «Тосочки» над тяжелыми авиабомбами

Модернизированные тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и «Тосочка», разработанные в РФ, по мощности одного залпа превосходят некоторые тяжелые авиационные бомбы. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Полный залп нового варианта ТОС <...> по своему поражающему действию превосходит несколько тяжелых авиационных бомб, например, ОДАБ-500П», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что это стало возможно, так как обновленные варианты «Солнцепека» и «Тосочки» способны намного эффективнее поражать многоэлементные цели. В частности, это касается фортификационных сооружений.

По данным «Ростеха», за последнее время огнеметные системы «серьезно эволюционировали». Специалистам удалось повысить их огневую мощь и дальнобойность. Кроме того, модернизированные ТОС стали более защищенными и автоматизированными по сравнению с предыдущими версиями.

«Доработки проводились с учетом опыта боевого применения в зоне СВО (специальной военной операции. — «Газета.RU»), а также пожеланий военнослужащих», — подчеркивается в публикации.

Из текста следует, что полный залп «Солнцепека» и «Тосочки» покрывает площадь в четыре и шесть гектаров соответственно. Благодаря этому в плане эффективности их можно сравнить с ракетными комплексами «Искандер».

Как рассказали в государственной корпорации, российские солдаты активно применяют ТОС для уничтожения украинской техники и решения других задач на поле боя. В связи с этим бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли на огнеметные системы «настоящую охоту».

Ранее экипаж российской «Тосочки» уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области.