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Бойцам СВО передали первую партию средств защиты «Турист. Профессионал 2.0»

ТАСС: в зону СВО поставили более 2000 комплектов «Турист. Профессионал 2.0»

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине поставили первую партию средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разработчика данных комплектов с позывным «Палестинец».

Мужчина пообщался с журналистами в ходе выставки сибирских разработчиков, организованной «Кулибин клубом». Последний был открыт «Народным фронтом».

«[В зону конфликта поставлены] штурмовые комплекты средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», концепция которых заключается в максимальной противоосколочной защите. <...> Более 2000 комплектов находится в зоне СВО и успешно защищают наших бойцов», — заявил источник агентства.

По словам «Палестинца», большинство ранений российские военные получают из-за осколочно-фугасных снарядов. Соответствующие травмы у солдат Вооруженных сил РФ диагностируют в 90% случаев. Еще 10% травм приходится на минно-взрывные и огнестрельные ранения, добавил мужчина.

5 ноября в зону боевых действий на Украине направили дополнительную партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Речь идет о модернизированных машинах, которые заказчику отгрузил «Уралвагонзавод».

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал отправку в зону конфликта серийных образцов современного вооружения.

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Операция на Украине
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