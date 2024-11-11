Бойцам СВО передали первую партию средств защиты «Турист. Профессионал 2.0»

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине поставили первую партию средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разработчика данных комплектов с позывным «Палестинец».

Мужчина пообщался с журналистами в ходе выставки сибирских разработчиков, организованной «Кулибин клубом». Последний был открыт «Народным фронтом».

«[В зону конфликта поставлены] штурмовые комплекты средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», концепция которых заключается в максимальной противоосколочной защите. <...> Более 2000 комплектов находится в зоне СВО и успешно защищают наших бойцов», — заявил источник агентства.

По словам «Палестинца», большинство ранений российские военные получают из-за осколочно-фугасных снарядов. Соответствующие травмы у солдат Вооруженных сил РФ диагностируют в 90% случаев. Еще 10% травм приходится на минно-взрывные и огнестрельные ранения, добавил мужчина.

5 ноября в зону боевых действий на Украине направили дополнительную партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Речь идет о модернизированных машинах, которые заказчику отгрузил «Уралвагонзавод».

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал отправку в зону конфликта серийных образцов современного вооружения.