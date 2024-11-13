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Военный эксперт заявил, что ВСУ начали минировать окрестности города в ДНР

Марочко: ВСУ начали минировать окрестности Ямполя в ДНР

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали минировать окрестности города Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, соответствующие работы были выявлены в ходе объективного контроля. Военный эксперт уточнил, что украинские войска устанавливают новые и усиливают старые минные заграждения.

«Работы ведутся в основном в дневное время суток под прикрытием сил противовоздушной обороны», — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что в районе проведения работ были замечены расчеты зенитных пулеметных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Накануне Марочко сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на Купянском направлении. По его словам, разведчики выявили замаскированное место дислокации украинской инженерной техники, предназначенной для прохождения через водные преграды. Это место тщательно охраняли, в момент выдвижения подразделений ВСУ к реке Оскол по участку был нанесен артиллерийский удар.

Ранее российский военный показал ветку-мину, оставленную украинскими войсками.

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