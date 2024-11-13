Морская авиация ВМФ России получила первый в истории флаг

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ на торжественной церемонии, сообщили в Минобороны страны.

Главком, слова которого приводит ведомство, назвал вручение этого флага историческим событием, которое, как отметил он, закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских летчиков перед Отечеством и Военно-морским флотом.

Флаг передан начальнику морской авиации генерал-майору Андрею Пахомову и будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации. Полотнище представляет собой двусторонний флаг с изображением золотистого якоря с крыльями на якорной цепи.

В Минобороны рассказали, что якорь и якорная цепь являются символами морской службы, крылья — символом полета, скорости и мобильности, а сине-голубые лучи флага — традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации.

В январе сообщалось, что новые тяжелые ударные беспилотники «Иноходец» и С-70 «Охотник» поступят на вооружение в морскую авиацию ВМФ РФ.

В июле 2023 года главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов утвердил концепцию развития морской авиации, в которой уделено внимание развитию Арктики.

Ранее Путин заявил, что Россия строит флот, подобного которому нет ни у одной страны.