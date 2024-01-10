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Морская авиация РФ получит ударные беспилотники «Иноходец» и «Охотник»

Главком ВМФ России анонсировал усиление флота БПЛА «Охотник» и «Иноходец»

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РИА Новости

Новые тяжелые ударные беспилотники «Иноходец» и С-70 «Охотник» поступят на вооружение в Военно-морской флот (ВМФ) России. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».

«Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации», — подчеркнул главком флота.

Согласно его информации, наращивание оборонных возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации будет произведено в результате усовершенствования самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 и вертолетов Ка-27 и Ка-31Р.

Евменов также отметил, что усиление морской штурмовой и истребительной авиации произойдет за счет перевооружения на самолеты поколения 4++ и оснащения перспективными авиационными системами.

В феврале министерство обороны РФ показало кадры применения в зоне спецоперации беспилотника «Иноходец».

Ранее ударный дрон «Иноходец-РУ» впервые продемонстрировали за рубежом.

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