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Путин заявил, что Россия строит флот, подобного которому нет ни у одной страны

Путин: Россия строит ледокольный флот, подобного которому нет ни у кого

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Росатомфлот

Россия строит ледокольный флот, которого нет больше ни у кого в мире. Об этом на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Президент уточнил, что по состоянию на сегодняшний день у России есть семь атомных и 34 дизельных ледоколов очень высокого класса. Подобного флота больше нет ни у одной страны.

«Строится еще ледокол-лидер, который вообще будет колоть лед любой толщины и будет работать круглогодично», — добавил Путин.

В пятницу, 18 октября, Владимир Путин проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Со стороны журналистского сообщества Россию на ней представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Там же президент России рассказал о масштабном плане развития Севморпути.

Ранее Путин обозначил регионы, которые станут центрами глобального роста.

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